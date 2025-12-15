Google dévoile Disco, un navigateur IA expérimental capable de créer ses propres applications

Google explore le futur de la navigation Web avec le lancement de Disco, un nouveau projet de navigateur distinct de Chrome intégrant de l’intelligence artificielle. Basé sur Chromium et tournant à l’aide de l’IA Gemini 3, ce navigateur propose un concept baptisé GenTab, conçu pour transformer la manière dont nous interagissons avec Internet.

GenTab : des mini-applications Web générées à la volée

La fonctionnalité prinicpale de Disco, GenTab, dépasse le simple rôle d’assistant conversationnel. L’outil analyse votre navigation active, l’historique de vos discussions avec Gemini et le contenu de multiples onglets pour suggérer ou concevoir des applications Web interactives. L’utilisateur peut également piloter cette création via des commandes textuelles simples.

Les cas d’usage présentés par Google mettent en avant différents éléments :

Éducation : si vous étudiez un sujet complexe, le navigateur peut générer une application de visualisation pour aider à comprendre les concepts clés.

si vous étudiez un sujet complexe, le navigateur peut générer une application de visualisation pour aider à comprendre les concepts clés. Planification : lors de recherches de voyage, GenTab peut assembler un outil de planification sur mesure.

lors de recherches de voyage, GenTab peut assembler un outil de planification sur mesure. Quotidien : à partir de plusieurs recettes consultées en ligne, il est capable de structurer un plan de repas complet.

Une fois l’application générée, elle reste modifiable via des instructions en langage naturel. Google précise que tous les éléments génératifs produits renvoient systématiquement vers leurs sources originales, garantissant la transparence de l’information.

Un laboratoire d’idées pour le futur de Chrome

Contrairement à ses concurrents comme Comet de Perplexity ou ChatGPT Atlas qui sont des navigateurs IA autonomes complets, Disco se positionne comme un terrain d’expérimentation. Google ne cherche pas ici à remplacer Chrome, dans lequel Gemini est déjà intégré, mais plutôt à tester des fonctionnalités avancées qui pourraient ultérieurement rejoindre ses produits grand public.

L’approche de Disco se distingue par sa capacité à gérer le contexte global de la navigation (recherche, apprentissage) sur plusieurs onglets, plutôt que de se limiter à la page active. GenTab n’est d’ailleurs annoncé que comme la première fonctionnalité d’une série à venir.

Pour l’heure, l’accès à ce navigateur expérimental reste restreint. Disco est disponible uniquement sur macOS via une liste d’attente et se veut réservé à un petit groupe de testeurs via Google Labs.