Google dévoile « AI Plus », un nouvel abonnement pas cher pour l’IA

10 Sep. 2025 • 9:29
1

Google a dévoilé son nouvel abonnement AI Plus, conçu pour en faire davantage avec l’intelligence artificielle et un petit prix. Disponible dès maintenant, cette offre intermédiaire entre le niveau gratuit et l’abonnement Google AI Pro promet d’élargir l’accès aux outils d’IA avancés.

Google AI Plus

Une alternative économique entre gratuit et Google AI Pro

Positionné entre le niveau gratuit (limité à cinq prompts par jour sur Gemini 2.5 Pro) et l’abonnement AI Pro à 21,99 € par mois en France, Google AI Plus offre un accès plus poussé à Gemini 2.5 Pro. Bien que Google n’ait pas encore précisé les limites exactes de prompts pour son nouvel abonnement, on sait que Google AI Pro permet 100 prompts par jour et qu’AI Ultra en propose jusqu’à 500. La fenêtre de contexte de l’application Gemini atteint 128 000 tokens pour AI Plus, contre 32 000 pour le niveau gratuit et un million pour les abonnements supérieurs.

Google AI Plus inclut l’accès à Veo 3 Fast pour la génération de vidéos de haute qualité directement dans l’application Gemini, ainsi qu’à Google Flow (outil de création vidéo) et Whisk (outil autonome pour transformer des images en vidéos).

Les abonnés bénéficient également du panneau latéral Gemini dans Gmail, Google Docs et Sheets, facilitant des tâches comme la rédaction d’e-mails ou la création de documents. L’offre comprend aussi une utilisation étendue de NotebookLM, ainsi que 200 Go de stockage Google One, partageable avec jusqu’à cinq membres de la famille.

Une disponibilité visant les pays émergents

Google indique viser d’abord les pays émergents. Lancée en Indonésie, où Google AI Pro coûte 309 000 roupies indonésiennes (16,04 euros) par mois, l’offre AI Plus est proposée à 75 000 roupies indonésiennes (3,89 euros) par mois, avec une réduction de 50 % pendant les six premiers mois pour les nouveaux abonnés.

Google prévoit d’étendre AI Plus à d’autres marchés émergents, mais les prix ne devraient pas être directement convertis ailleurs. Si l’offre arrive dans d’autres régions, elle restera probablement sous la barre des 20 euros.

En ciblant les marchés émergents comme l’Indonésie, Google veut démocratiser l’accès à ses technologies d’IA tout en renforçant son écosystème. Cette stratégie pourrait séduire les petites entreprises et les créateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Un commentaire pour cet article :

