Un petit rappel : Google Whisk est un logiciel en ligne signé Google qui permet de mixer trois images pour ne plus en former qu’une seule, une transformation évidemment rendue possible par l’intelligence artificielle Imagen 3. Pour plus de précision sur les images générées, il est possible d’affiner le résultats avec un prompt textuel plus classique. Disponible uniquement aux États-Unis lors de son lancement, Google Whisk peut désormais être utilisé dans plus de 100 pays…mais toujours pas en France !



Google Whisk n’est pas utilisable en Europe, mais un petit VPN et le tour est joué

En fait, c’est toute la zone euro ainsi que le Royaume-Uni qui ne peuvent pas accéder au logiciel. Concernant l’Europe, le DSA en est évidemment le premier responsable : la gestion des données (en entrées) par Google Whisk ne respecte probablement pas les règles européennes en vigueur, ce qui engendre des retards. On rappellera ici que d’autres IA ont dû patienter pour les mêmes raisons : le lancement européen d’Apple Intelligence a ainsi été repoussé de pratiquement un an, son arrivée sur le vieux continent étant prévue pour le mois d’avril 2025. Outre l’Europe, l’Inde et l’Indonésie font aussi blocage à Google Whisk.