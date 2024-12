Veo, l’IA de Google qui génère des vidéos, est disponible

Google a lancé son tout dernier modèle d’intelligence artificielle générative, Veo, capable de générer des vidéos à la demande. Après avoir été dévoilé en mai, trois mois après la présentation du modèle concurrent Sora d’OpenAI, Veo est désormais accessible en avant-première privée via la plateforme Vertex AI de Google.

L’IA Veo de Google fait ses débuts

Veo permet de générer des vidéos en 1080p à partir de simples prompts textuels ou d’images. Ces vidéos peuvent être produites dans différents styles visuels et cinématographiques, et bien que les premières démonstrations évoquaient des clips de plus d’une minute, Google n’a pas précisé de limite de durée pour cette première version. Les vidéos générées par l’IA sont réalistes et il peut être parfois difficile de distinguer le contenu généré de celui créé par des humains.

En parallèle, Google met également à disposition son modèle Imagen 3, une IA de texte vers image, pour tous les clients de Google Cloud via Vertex AI à partir de la semaine prochaine. Ce modèle inclut des outils de retouche photo basée sur des prompts et permet d’infuser des éléments comme des logos ou des produits dans les images générées.

Un aspect clé de ces nouvelles technologies est la sécurité. Google affirme que Veo et Imagen 3 ont des mécanismes pour prévenir la création de contenu nuisible et respecter les droits d’auteur, tout en utilisant la technologie SynthID de DeepMind, un filigrane numérique invisible pour lutter contre la désinformation.

Avec Veo déjà disponible, OpenAI semble avoir pris du retard dans la course à l’IA générative. À un moment où de plus en plus d’entreprises utilisent l’IA pour créer du contenu, l’outil de Google apparaît comme une option pouvant intéresser du monde. Dans le cas de Sora, c’est uniquement entre les mains des créateurs… et certains l’ont même fait fuiter.