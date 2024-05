Google annonce Veo, un générateur de vidéo par IA concurrent de Sora

Après Sora d’OpenAI, voici Veo de Google pour générer des vidéos à partir d’un texte. Le nouvel outil a été dévoilé aujourd’hui à l’occasion de la conférence I/O.

Voici comment Google présente Veo :

Veo génère des vidéos de haute qualité en 1080p dans un large éventail de styles cinématographiques et visuels pouvant aller au-delà d’une minute. Grâce à une compréhension avancée du langage naturel et de la sémantique visuelle, Veo génère des vidéos qui représentent fidèlement la vision créative de l’utilisateur, en capturant avec précision le ton d’un prompt et en restituant les détails dans les prompts plus longs. Le modèle offre un niveau de contrôle créatif sans précédent et comprend des termes cinématographiques tels que « timelapse » ou « plans aériens d’un paysage ». Veo crée des séquences homogènes et cohérentes, de sorte que les personnes, les animaux et les objets se déplacent de manière réaliste tout au long des prises de vue.

Pour prouver que Veo n’est pas là pour voler le travail des artistes, Google s’est également associé à Donald Glover et à Gilga, son studio de création, pour montrer les capacités du modèle. Dans une vidéo promotionnelle, on voit Donald Glover et son équipe utiliser du texte pour créer des vidéos d’une décapotable arrivant dans une maison européenne et d’un voilier glissant sur l’océan. Selon Google, Veo peut simuler la physique du monde réel mieux que ses modèles précédents, et il a également amélioré le rendu des séquences en haute définition.

Veo sera disponible dès aujourd’hui dans l’outil VideoFX de Google pour certains créateurs. L’entreprise ajoute qu’il sera également intégré à YouTube Shorts et à d’autres produits.