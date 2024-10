IA : Gemini Live est disponible en France

Google aura donc été plus rapide qu’Apple sur ce coup : Gemini Live, le LLM conversationnel de Google, est enfin disponible en France ! L’IA permet donc désormais aux utilisateurs de smartphones Android d’avoir des conversations « fluides » en français. Disponible uniquement en anglais à son lancement, Gemini Live est désormais accessible dans plus de 40 langues, avec en plus la capacité unique de gérer deux langues simultanément dans une même conversation (ce qui facilitera les échanges pour les utilisateurs bilingues). Gemini Live se distingue par sa compréhension des nuances linguistiques et sa capacité à maintenir une discussion cohérente, surpassant ainsi la plupart des assistants vocaux concurrents (mais sans doute pas ChatGPT Voice, qui reste la référence concernant la fluidité des conversations).

Gemini Live s’intègre à l’écosystème Google, comme Gmail, Keep et Google Agenda, et permet de répondre à des demandes variées, de la création d’une liste de courses à la planification d’un voyage. Bien que l’application soit gratuite pour les utilisateurs Android, Google propose également une version premium, Gemini Advanced, à 24,90 euros par mois, incluant 2 To de stockage et un modèle d’IA encore plus performant. Une future compatibilité avec iOS est elle aussi prévue à l’avenir afin d’élargir un peu plus l’accessibilité de Gemini Live.