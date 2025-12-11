TENDANCES
Star Wars : un artwork culte de 1977 détrône le sabre laser de Dark Vador aux enchères
Star Wars : un artwork culte de 1977 détrône le sabre laser de Dark Vador aux enchères

11 Déc. 2025 • 18:42
Alors que le sabre laser de Dark Vador semblait solidement installé au sommet des objets Star Wars les plus chers jamais adjugés, une nouvelle pièce vient de lui ravir la première place. L’illustration originale réalisée en 1977 par Tom Jung pour la promotion du tout premier film de la saga a été vendue pour la somme exceptionnelle de 3,875 millions de dollars, éclipsant ainsi les 3,654 millions obtenus un peu plus tôt par l’arme iconique du Seigneur Sith.

Une image fondatrice de la saga

Cette peinture de commande au format « half-sheet » fait partie de ces visuels qui ont contribué à bâtir l’identité graphique de Star Wars. Réalisée pour le producteur Gary Kurtz, cette œuvre culte a été présentée aux enchères pour la première fois par la famille de Kurtz, avec une mise à prix d’un million de dollars qui a rapidement été dépassée.

Star Wars Image 1977

« La peinture qui a introduit Star Wars au monde »

C’est donc peu dire que cette œuvre revêt une importance historique absolument unique. Comme l’explique le communiqué de la maison d’enchères, il s’agit de « la peinture qui a introduit Star Wars au monde », l’un des tout premiers visuels publiés dans la presse nationale dès le 13 mai 1977. Cette composition dynamique, mêlant vaisseaux en plein vol, pilotes alignés, un Luke et une Leia dans une pose héroïque, Obi-Wan et un Chewbacca à peine esquissé, a « imprimé » durablement l’imaginaire du public. Dans la moitié haute du tableau, le casque monumental de Dark Vador impose déjà la présence monumentale du futur symbole du mal.

L’illustration, devenue l’ADN visuel de la franchise, a ensuite été déclinée sur des programmes officiels, affiches grand format et innombrables encarts publicitaires. Elle rejoint désormais le club très fermé des artefacts Star Wars dépassant les trois millions de dollars, aux côtés du sabre de Dark Vador et de la maquette du X-Wing « Red Leader » (vendue en 2023).

