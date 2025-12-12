TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Après une victoire, la parapharmacie en ligne Pharmazon est déboutée en appel face à Google
Internet

Après une victoire, la parapharmacie en ligne Pharmazon est déboutée en appel face à Google

12 Déc. 2025 • 20:02
0

La cour d’appel d’Orléans a infirmé le jugement qui protégeait Pharmazon, donnant ainsi raison à Google dans le conflit commercial qui les oppose en France. Ce verdict remet en cause le modèle de retrait gratuit en officine défendu par la PME française, jugé non conforme aux standards de la plateforme publicitaire.

Google Logo Loupe

Un modèle de livraison en pharmacie jugé incompatible

Le cœur du litige réside dans les conditions d’expédition imposées par Google. Pharmazon, qui est à Orléans, propose à ses clients de retirer gratuitement leurs commandes en pharmacie dès le premier euro d’achat. Or, Google estime que ce mode de fonctionnement ne respecte pas les règles de son service Google Shopping et menaçait de clôturer le compte de l’entreprise.

Lors de la première instance devant le tribunal de commerce fin 2024, la société française avait obtenu gain de cause en référé. Elle s’appuyait sur des échanges d’e-mails censés prouver l’existence d’un compromis technique négocié avec Google pour maintenir ce service de proximité. Toutefois, les juges d’appel ont tranché différemment aujourd’hui : ils ont considéré que ces correspondances électroniques ne constituaient pas la preuve formelle d’un accord, déboutant ainsi la PME.

Cette décision marque un coup dur pour Audrey Lecoq, la dirigeante de Pharmazon, qui déplore auprès de l’AFP un retour à la « case départ » qu’elle qualifie d’« incompréhensible ». L’impact potentiel est significatif pour la structure. Bien que son activité principale reste la vente en gros aux professionnels, la vente en ligne aux particuliers représente une part non négligeable de son économie : 10 % du chiffre d’affaires global (sur 27 millions d’euros en 2023). De plus, il y a l’emploi direct de 12 des 21 salariés de l’entreprise.

Face à cette situation, Pharmazon refuse de baisser les bras. L’entreprise annonce l’ouverture d’une nouvelle procédure judiciaire, cette fois-ci sur le fond du dossier, pour défendre son modèle économique. En parallèle, la direction sollicite désormais « un soutien politique clair » pour peser face aux exigences de Google.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

PSG OM Football Joueurs Internet

IPTV, streaming : les VPN doivent bloquer 200 sites pirates après une victoire de Canal+ et la LFP

VEO 3 Internet

Veo 3, l’IA de Google qui génère des vidéos avec du son, est disponible en France

Recherche Google Logo Internet

Google admet que « le Web ouvert est déjà en déclin rapide »

Google Logo Internet

Google se prépare à construire son premier data center en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

noel godeal

🔥 Un Noël sous le signe des bonnes affaires ! MS Office 2021 à 30,25 € et Windows 11 Pro à 12,25 € !

12 Déc. 2025 • 18:52
0 Promos

Si votre version actuelle d’Office commence à se faire un peu vieille, c’est peut-être le bon moment pour passer à une...

Livreur Colis

Les petits colis importés en Europe vont être taxés 3 euros

12 Déc. 2025 • 17:57
0 Internet

Les ministres de l’Économie de l’Union européenne ont validé une taxe forfaitaire de 3 euros par catégorie...

Gang of Dragon

Gang of Dragon : le créateur de Yakuza revient avec un autre jeu de malfrats (trailer)

12 Déc. 2025 • 17:30
0 Jeux vidéo

Alors que la série Yakuza / Like a Dragon fête ses 20 ans cette année, son créateur historique, Toshihiro Nagoshi,...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Rachat de SFR : Free dit que l’offre avec Orange et Bouygues a toujours du potentiel

12 Déc. 2025 • 16:03
0 Mobiles / Tablettes

Malgré un premier refus pour le rachat de SFR, le groupe Iliad (maison-mère de Free) ne ferme pas la porte à une reconfiguration...

Galaxy Ring

Galaxy Ring 2 : Samsung reporterait indéfiniment le lancement de sa seconde génération de bague connectée

12 Déc. 2025 • 15:30
0 Matériel

Décidément, Samsung fait un gros tri d’hiver dans les produits jugés les plus « bankable ». Après...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

visionOS 26.2 sur Apple Vision Pro et la mise 26.2 sur HomePod sont disponibles

12 Dec. 2025 • 19:51

image de l'article tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

tvOS 26.2 est disponible sur Apple TV : profils sans compte Apple et mode enfant

12 Dec. 2025 • 19:45

image de l'article watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

watchOS 26.2 est disponible sur Apple Watch

12 Dec. 2025 • 19:38

image de l'article macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

macOS 26.2 est disponible au téléchargement en version finale

12 Dec. 2025 • 19:26

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site