Google se prépare à construire son premier data center en France

Google s’apprête à acquérir un terrain de 195 hectares à Châteauroux dans l’Indre, pour y implanter son premier data center en France. Cette initiative marque une étape clé pour l’expansion de l’infrastructure cloud du géant de la tech.

Un premier data center de Google en France

Google étudie l’achat d’un terrain dans la zone d’activités commerciales (ZAC) d’Ozans, à l’est de Châteauroux. « Nous examinons la possibilité d’acquérir un terrain à Châteauroux pour étendre notre infrastructure cloud et nos centres de données en France », a déclaré un porte-parole de Google à l’AFP. La transaction, évaluée à 58,5 millions d’euros, se ferait via la filiale Tricolore Computing. Le conseil communautaire de Châteauroux Métropole doit valider cette cession lors d’une réunion.

Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, s’est réjoui de l’intérêt porté par Google, qualifiant l’opportunité de « super marque d’intérêt ». Il a toutefois précisé que la décision finale de construire le data center n’est pas encore confirmée. « Ils ont besoin de réaliser des études coûteuses et veulent s’assurer que le terrain ne sera pas vendu à un autre acteur », a-t-il expliqué. Le choix du site repose sur des critères financiers, géologiques et techniques, notamment une desserte électrique renforcée par RTE, qui répond aux exigences de Google.

Un projet porteur pour l’Indre

Ce projet pourrait transformer le tissu économique local. Selon un communiqué conjoint de la préfecture de l’Indre et du département, l’implantation aurait des retombées significatives pour Châteauroux, Étrechet, Diors et l’ensemble de la région. La construction, prévue en plusieurs phases, ainsi que l’exploitation future du site généreraient des emplois et dynamiseraient l’activité industrielle. La ZAC d’Ozans, déjà labellisée « site industriel clé en main », figure parmi les 55 sites français aptes à accueillir ce type de projet, renforçant son attractivité.

Bien que Google n’ait pas encore officialisé la construction, cette acquisition positionne Châteauroux comme un hub technologique potentiel.