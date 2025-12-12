TENDANCES
KultureGeek Internet Les petits colis importés en Europe vont être taxés 3 euros
Internet

Les petits colis importés en Europe vont être taxés 3 euros

12 Déc. 2025 • 17:57
Les ministres de l’Économie de l’Union européenne ont validé une taxe forfaitaire de 3 euros par catégorie d’articles sur les petits colis importés de pays hors UE vers les particuliers. Cette mesure, portée par la France et pensée pour encadrer les ventes à très bas prix de plateformes comme Shein et Temu, met fin à une exonération douanière largement utilisée par les géants asiatiques.

Livreur Colis

Une taxe de 3 euros pour encadrer les petits colis

Jusqu’ici, les colis d’une valeur inférieure à 150 euros expédiés directement à des consommateurs européens échappaient aux droits de douane. Au plus tard le 1er juillet 2026, cette exemption disparaîtra au profit d’une taxe fixe de 3 euros appliquée à chaque catégorie d’articles contenue dans un petit colis.

Concrètement, plusieurs cas de figure se présentent. Par exemple, pour plusieurs tee-shirts identiques, la commande sera taxée 3 euros. Pour 5 bougies et 4 paires de chaussettes, la taxe passera à 6 euros, soit 3 euros par catégorie.

En France, ce forfait européen viendra s’ajouter au projet de taxe nationale de 2 euros par catégorie d’articles prévu dans le budget 2026, si celui-ci est adopté. Le ministère de l’Économie résume l’objectif : « Avec cette taxe de 3 euros, l’idée est vraiment de traiter le commerce en ligne low-cost qui inonde les pays européens ».

Shein, Temu et les plateformes asiatiques dans le viseur

La mesure cible en priorité le flux massif de colis issus des plateformes asiatiques de commerce en ligne. Sur les 4 milliards de petits colis importés dans l’Union européenne l’an dernier, une grande partie des articles valaient moins de 3 euros, souligne le ministère de l’Économie. La fin de l’exonération et l’instauration de la taxe forfaitaire visent donc directement le modèle fondé sur des prix ultra-bas et des envois fragmentés.

Shein Page Accueil

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a salué depuis Bruxelles « une immense victoire et une avancée majeure » pour la régulation de ces flux. La France mène depuis l’automne une offensive soutenue contre Shein et poussait pour avancer le calendrier initial qui prévoyait la suppression de l’exonération douanière seulement en 2028 dans le cadre de la réforme du code des douanes.

Les plateformes en ligne, en tant que déclarants à la douane, devront elles-mêmes acquitter la taxe de 3 euros par catégorie d’articles. Ce changement doit ainsi renchérir les importations les moins chères et réduire l’avantage compétitif des acteurs extra‑européens.

Une taxe sur les petits colis pensée comme un outil transitoire

Cette taxe de 3 euros par catégorie d’articles sur les petits colis reste présentée comme un dispositif temporaire. Les ministres se sont accordés pour la maintenir jusqu’en juillet 2028, le temps de définir un mécanisme pérenne dans le cadre plus large de la réforme douanière européenne.

Les recettes générées viendront abonder directement le budget de l’Union européenne, permettant de diminuer les contributions des États membres en fonction du rendement. La décision s’inscrit dans un mouvement plus vaste de durcissement vis‑à‑vis des importations low-cost : l’été dernier, Donald Trump avait déjà supprimé l’exemption de droits de douane pour les biens d’une valeur égale ou inférieure à 800 dollars envoyés vers les États-Unis.

Avec cette taxe forfaitaire sur les petits colis, l’Union européenne cherche à ajuster la concurrence entre acteurs locaux et plateformes étrangères tout en préparant un cadre douanier plus durable.

