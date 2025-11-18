Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks

Google a dévoilé aujourd’hui Gemini 3, sa nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle, avec en figure de proue Gemini 3 Pro. Décrit comme son système le plus « intelligent » et « factuellement précis », il est surtout une offensive majeure pour reprendre la première place dans la course à l’IA, en profitant des difficultés de son rival OpenAI. Et pour la première fois, ce modèle phare est accessible à tous dès son lancement.

Gemini 3 propose une intelligence nativement multimodale

La principale nouveauté de Gemini 3 Pro est son caractère nativement multimodal. Concrètement, le modèle peut comprendre et traiter simultanément du texte, des images et de l’audio, au lieu de les gérer séparément. Par exemple, il peut analyser la photo d’une recette et la transformer en livre de cuisine, ou créer des fiches de révision interactives à partir d’une série de cours vidéo.

Cette capacité va permettre l’émergence d’interfaces génératives, un outil en test qui permet à Gemini 3 Pro de créer des présentations visuelles, de type magazine, adaptées à la demande de l’utilisateur. La recherche Google alimentée par l’IA (Mode IA qui est disponible partout… sauf en France) bénéficiera aussi de ces avancées, avec des résultats enrichis d’images, de tableaux et de simulations.

Numéro un sur les benchmarks

Google ne cache pas son ambition de se différencier d’OpenAI. Gemini 3 Pro est présenté comme moins sujet à la « flagornerie » et à la « sycophanie », ces tendances qu’a pu avoir ChatGPT à produire des réponses trop élogieuses ou complaisantes. Selon Google, le nouveau modèle offre des réponses intelligentes, concises et directes qui disent « ce que vous avez besoin d’entendre, pas seulement ce que vous voulez entendre ».

Pour appuyer ses dires, Google met en avant les performances de son modèle, qui se hisse au sommet du classement de référence LMArena, ainsi que ses capacités de raisonnement améliorées.

En outre, le mode Deep Think améliore encore davantage les capacités de raisonnement du modèle, mais il n’est actuellement disponible que pour les testeurs.

Voici les benchmarks proposés par Google, montrant que Gemini 3 est devant par rapport à Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5 et GPT-5.1.

L’Agent Gemini, un aperçu du futur assistant personnel

Enfin, Gemini 3 Pro est le moteur d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale pour les abonnés : l’Agent Gemini. Cet agent est capable de planifier et d’exécuter des tâches complexes pour le compte de l’utilisateur, comme passer en revue et organiser des e-mails, ou encore faire des recherches et réserver un voyage. Une vision concrète de l’avenir de l’IA comme véritable assistant personnel, qui va bien au-delà de la simple conversation.

Gemini 3 est disponible dès maintenant sur l’application Gemini, ainsi que sur Google AI Studio.