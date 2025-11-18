TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks
Internet

Gemini 3 est disponible : Google lance son IA qui bat tous les benchmarks

18 Nov. 2025 • 17:29
0

Google a dévoilé aujourd’hui Gemini 3, sa nouvelle génération de modèles d’intelligence artificielle, avec en figure de proue Gemini 3 Pro. Décrit comme son système le plus « intelligent » et « factuellement précis », il est surtout une offensive majeure pour reprendre la première place dans la course à l’IA, en profitant des difficultés de son rival OpenAI. Et pour la première fois, ce modèle phare est accessible à tous dès son lancement.

Gemini 3 Logo

Gemini 3 propose une intelligence nativement multimodale

La principale nouveauté de Gemini 3 Pro est son caractère nativement multimodal. Concrètement, le modèle peut comprendre et traiter simultanément du texte, des images et de l’audio, au lieu de les gérer séparément. Par exemple, il peut analyser la photo d’une recette et la transformer en livre de cuisine, ou créer des fiches de révision interactives à partir d’une série de cours vidéo.

Cette capacité va permettre l’émergence d’interfaces génératives, un outil en test qui permet à Gemini 3 Pro de créer des présentations visuelles, de type magazine, adaptées à la demande de l’utilisateur. La recherche Google alimentée par l’IA (Mode IA qui est disponible partout… sauf en France) bénéficiera aussi de ces avancées, avec des résultats enrichis d’images, de tableaux et de simulations.

Numéro un sur les benchmarks

Google ne cache pas son ambition de se différencier d’OpenAI. Gemini 3 Pro est présenté comme moins sujet à la « flagornerie » et à la « sycophanie », ces tendances qu’a pu avoir ChatGPT à produire des réponses trop élogieuses ou complaisantes. Selon Google, le nouveau modèle offre des réponses intelligentes, concises et directes qui disent « ce que vous avez besoin d’entendre, pas seulement ce que vous voulez entendre ».

Pour appuyer ses dires, Google met en avant les performances de son modèle, qui se hisse au sommet du classement de référence LMArena, ainsi que ses capacités de raisonnement améliorées.

En outre, le mode Deep Think améliore encore davantage les capacités de raisonnement du modèle, mais il n’est actuellement disponible que pour les testeurs.

Voici les benchmarks proposés par Google, montrant que Gemini 3 est devant par rapport à Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet 4.5 et GPT-5.1.

Gemini 3 Benchmarks

L’Agent Gemini, un aperçu du futur assistant personnel

Enfin, Gemini 3 Pro est le moteur d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale pour les abonnés : l’Agent Gemini. Cet agent est capable de planifier et d’exécuter des tâches complexes pour le compte de l’utilisateur, comme passer en revue et organiser des e-mails, ou encore faire des recherches et réserver un voyage. Une vision concrète de l’avenir de l’IA comme véritable assistant personnel, qui va bien au-delà de la simple conversation.

Gemini 3 est disponible dès maintenant sur l’application Gemini, ainsi que sur Google AI Studio.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gemini Code Assist Internet

Gemini : Google lance un abonnement IA à 250$/mois, encore plus cher que ChatGPT Pro

Google Gemini Internet

Gemini : Google dévoile les limites d’usage de son IA

Gemini Code Assist Internet

IA : Gemini « en ligne » ne nécessite plus de connexion à un compte Google

Google-Gemini-CLI Internet

Google dévoile Gemini CLI, une IA uniquement destinée aux développeurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

SFR Logo

Affaire Altice–SFR : de nouvelles perquisitions relancent l’enquête anticorruption

18 Nov. 2025 • 19:49
0 Hors-Sujet

Altice tente encore de trouver une issue aux discussions sur une éventuelle cession de SFR, mais ce n’est pas cette actualité qui...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 novembre

18 Nov. 2025 • 19:47
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Deadpool VR

Deadpool VR débarque sur Meta Quest 3 : devenez le héros le plus déjanté de l’univers Marvel

18 Nov. 2025 • 19:31
0 Jeux vidéo

Le super-héros le plus déjanté du MCU est désormais jouable en réalité virtuelle. Deadpool VR est disponible...

Agent IA Barre Taches Windows 11

Windows 11 ajoute des agents IA dans la barre des tâches

18 Nov. 2025 • 19:06
0 Actu OS

Microsoft ne se contente plus d’intégrer un chatbot à Windows. La firme est en train de transformer son système...

Orange Logo

Orange annonce son offre de SMS par satellite

18 Nov. 2025 • 16:23
0 Mobiles / Tablettes

Orange a dévoilé une nouveauté pour tous ceux qui se sont un jour retrouvés sans réseau : Message Satellite. Ce nouveau...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article À Londres, les voleurs vous rendent votre téléphone si ce n’est pas un iPhone

À Londres, les voleurs vous rendent votre téléphone si ce n’est pas un iPhone

18 Nov. 2025 • 19:47

image de l'article iOS 26.2 : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26.2 : la 2e bêta publique est disponible

18 Nov. 2025 • 19:25

image de l'article Steve Jobs parle de Toy Story et de Pixar dans une interview inédite

Steve Jobs parle de Toy Story et de Pixar dans une interview inédite

18 Nov. 2025 • 18:12

image de l'article Apple détaille son utilisation de l’impression 3D pour l’Apple Watch et l’iPhone Air

Apple détaille son utilisation de l’impression 3D pour l’Apple Watch et l’iPhone Air

18 Nov. 2025 • 18:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site