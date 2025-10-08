Google lance son Mode IA pour la recherche en Europe, sauf en France

Le Mode IA de la recherche Google débarque enfin en Europe, après avoir déjà été disponible aux États-Unis et dans d’autres pays. Mais il y a un petit problème : un seul pays européen n’y a pas le droit et il s’agit de la France.

Lancement du Mode IA de Google en Europe

Le Mode IA de Google permet aux utilisateurs de poser des questions plus complexes et d’obtenir des réponses générées par intelligence artificielle, prenant l’intégralité de l’écran. Selon Google, les utilisateurs plus expérimentés souhaitent des réponses assistées par IA pour un plus grand nombre de recherches. L’entreprise a constaté que certains ajoutent « IA » à la fin de leurs questions, ce qui a motivé l’intégration du mode IA.

Cette nouvelle fonctionnalité propose un raisonnement plus avancé et une capacité multimodale enrichie, permettant d’obtenir des réponses plus nuancées et détaillées, y compris pour des questions en plusieurs parties qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches.

Une fois que l’utilisateur a entré une requête dans Google, il peut activer le mode IA en cliquant sur un nouveau bouton qui apparaît à côté des filtres de recherche. Un raccourci « Aller plus loin » est également disponible sous les aperçus IA, et des points d’accès dédiés permettent de sauter directement les résultats habituels pour se concentrer uniquement sur l’expérience IA.

La France n’est pas concernée

Aujourd’hui, ce Mode IA débarque dans plus de 40 nouveaux pays et régions, dont ceux de l’Union européenne. Mais comme dit précédemment, la France n’y a toujours pas le droit. Pourquoi ? Nick Fox, patron du moteur de recherche de Google, a réagi à une question à ce sujet sur X (ex-Twitter) :

Nous espérons résoudre les incertitudes réglementaires en France qui ont rendu beaucoup plus difficile le lancement de fonctionnalités telles que les Aperçus IA et le Mode IA. Nous aimons la France et souhaitons y proposer nos fonctionnalités IA, mais nous ne savons pas encore quand cela sera possible. Restez à l’écoute !

Les Français doivent donc patienter, encore une fois.