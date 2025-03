L’Europe accuse Google de violer le DMA avec la recherche et le Play Store

En plus d’Apple, la Commission européenne accuse Google de ne pas vraiment respecter le règlement sur les marchés numériques (DMA) en Europe, tout particulièrement avec son moteur de recherche et le Play Store du côté d’Android.

La recherche et le Play Store de Google dérangent l’Europe

La Commission européenne met en avant deux points concernant Alphabet, la maison-mère de Google, et son moteur de recherche :

Alphabet traite ses propres services, tels que les achats, les réservations d’hôtel, les transports ou les résultats financiers et sportifs, plus favorablement dans les résultats de recherche de Google que les services similaires proposés par des tiers.

Plus précisément, Alphabet accorde à ses propres services un traitement plus important qu’aux autres en les affichant en haut des résultats de recherche Google ou sur des espaces dédiés, avec des formats visuels et des mécanismes de filtrage améliorés.

Le second problème est le Play Store, à savoir la boutique d’applications de Google sur Android. L’UE soupçonne Google d’enfreindre le DMA en empêchant les développeurs d’applications d’orienter librement les consommateurs vers d’autres canaux qui ne sont pas contrôlés par Google pour obtenir de meilleures offres.

Google critique les choix de l’UE

Comme on peut s’y attendre, Google a critiqué les accusations de la Commission européenne concernant ses pratiques avec le DMA. « Les conclusions de la Commission nous obligent à modifier encore davantage la manière dont nous affichons certains types de résultats de recherche, ce qui rendrait plus difficile pour les gens de trouver ce qu’ils cherchent et réduirait le trafic vers les entreprises européennes. C’est tout simplement une erreur », dit l’entreprise américaine.

Concernant le Play Store, Google indique :