X (Twitter) perd beaucoup d’utilisateurs en France et en Europe

Le dernier rapport de transparence de X (ex-Twitter) vient confirmer une tendance inquiétante pour le réseau social : les utilisateurs désertent massivement la plateforme. En France, l’audience a chuté de 2,7 millions d’utilisateurs actifs mensuels en seulement cinq mois, passant de 17,4 millions en décembre 2024 à moins de 15 millions aujourd’hui. Un chiffre inférieur à celui enregistré lors du rachat par Elon Musk en 2022, où il y avait 16 millions d’utilisateurs.

Cette baisse de 10,5% depuis octobre 2024 contredit les déclarations optimistes de Laurent Buanec, patron français de X, qui affirmait encore en février que l’audience était en progression. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse : la montée en puissance de concurrents comme Threads (Meta) et Bluesky, mais aussi l’ambiance qui règne sur la plateforme. Elle est jugée toxique par plusieurs personnes.

Une tendance européenne et mondiale

La France n’est pas un cas isolé. En Allemagne, 1,5 million d’utilisateurs ont quitté X, tandis que la Pologne et l’Espagne en ont perdu respectivement 2 millions et 1 million. À l’échelle du continent, le réseau social ne compte plus que 94,8 millions d’utilisateurs actifs mensuels, contre plus de 100 millions en 2022.

Cette chute reflète une dynamique mondiale, alimentée par certaines polémiques et la modération laxiste du réseau social, tout comme son climat toxique, ce qui a poussé la Commission européenne à ouvrir une enquête.

Alors que les alternatives gagnent du terrain, X devra rapidement inverser la tendance s’il veut éviter de devenir une coquille vide. À voir maintenant si les équipes du réseau social parviendront à retrouver la confiance des utilisateurs… avant qu’il ne soit trop tard.