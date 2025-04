Threads va afficher les publicités chez davantage d’utilisateurs

Threads, le réseau social de Meta, annonce que les publicités vont maintenant s’afficher chez les utilisateurs dans 30 pays. Il y avait déjà eu un test en début d’année chez quelques personnes dans certaines régions.

Adam Mosseri, le patron d’Instagram, indique : « Les publicités sont déployées plus largement sur Threads aujourd’hui, et notre objectif est toujours qu’elles améliorent votre expérience globale. Nous suivons de près l’évolution de la situation et nous continuerons à écouter vos commentaires au fur et à mesure ».

Les publicités sur Threads sont présentes sur le fil principal, à savoir celui qui affiche les comptes que vous suivez. Les pubs ont la mention « Sponsorisé » qui apparaît à côté du nom du compte qui a décidé de proposer un contenu sponsorisé.

Jusqu’à présent, Meta a testé les publicités avec un nombre limité d’annonceurs. Désormais, tous les annonceurs du monde entier pourront afficher des publicités sur Threads. « Les utilisateurs des applications de Meta recherchent une expérience personnalisée qui les aide à découvrir des entreprises et des contenus qu’ils aiment – les publicités sont un élément essentiel de cette expérience. Pour aider les gens à approfondir les liens avec les entreprises qu’ils aiment, nous étendons les publicités dans Threads à tous les annonceurs éligibles dans le monde entier », indique Meta.