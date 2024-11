Threads a gagné plus de 35 millions de nouveaux utilisateurs sur le seul mois de novembre

Le mois de novembre n’est pas encore terminé mais l’information ne pouvait visiblement pas attendre: Threads vient en effet de confirmé une très forte croissance du nombre de ses utilisateurs sur le mois de novembre toujours en cours, soit 35 millions de nouvelles inscriptions (soit encore plus d’un million d’inscriptions par jour en moyenne au cours des trois derniers mois) ! À la mi-novembre, le CEO d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé 15 millions de souscriptions pour le mois, et le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a révélé plus tard que l’application avait dépassé les 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels. En comparaison, la plateforme rivale Bluesky, malgré sa croissance rapide et son accueil public positif, n’affiche que 20 millions d’utilisateurs au global – un score atteint par Threads… 2′ heures seulement après le lancement du service.

En réponse à la concurrence de Bluesky, Threads a commencé à ajouter des fonctionnalités similaires à celles de son concurrent, à l’instar des flux personnalisés ou bien encore de la possibilité de modifier le flux par défaut pour les personnes que l’on suit. Mosseri en personne a reconnu que ces mises à jour se sont accélérées en raison de la pression concurrentielle croissante. Meta semble déterminé à dominer l’espace des médias sociaux sous forme abrégée et textuelle, en positionnant Threads comme le successeur de X, ce dernier faisant fait face à de nombreuses critiques concernant l’absence de modération ou la multiplication des contenus toxiques.