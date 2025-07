Après Nvidia, Microsoft franchit les 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Ce 31 juillet 2025, Microsoft a dépassé pour la première fois une valorisation boursière de 4 000 milliards de dollars, rejoignant Nvidia dans ce club exclusif.

Une ascension portée par le cloud et l’IA

L’action Microsoft a grimpé de plus de 4, 59 %, atteignant 536,76 dollars, propulsant sa capitalisation à 4 000 milliards de dollars. Après une clôture à 513,24 dollars la veille, le titre a bondi de près de 9 % en post-séance à la Bourse suite à la publication des résultats trimestriels. Depuis le début de l’année 2025, l’action a gagné 22 %, surpassant la hausse de 8 % de l’indice S&P 500. Cette envolée est alimentée par une croissance de 18 % du chiffre d’affaires annuel, le rythme le plus rapide en plus de trois ans, grâce à l’essor de la division Azure (cloud) et à la solidité du segment de l’intelligence artificielle.

Le segment cloud de Microsoft, et notamment Azure, a été le fer de lance de ces résultats. Pour la première fois, l’entreprise a révélé un chiffre d’affaires annuel d’Azure et des services cloud associés dépassant 75 milliards de dollars, en hausse de 34 % par rapport à l’année précédente. La croissance trimestrielle d’Azure, à 39 %, a largement dépassé les attentes des analystes (34 %), confirmant l’importance de l’IA dans la stratégie de Microsoft. Les marchés ont salué cette performance, voyant en Microsoft l’un des principaux bénéficiaires de la révolution de l’IA aux côtés de Nvidia, qui a atteint les 4 000 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci.

Une course au sommet avec Nvidia et Apple

Microsoft avait franchi la barre des 3 000 milliards de dollars en janvier 2024, devenant alors la deuxième entreprise à atteindre ce seuil après Apple. Avec cette nouvelle étape, Microsoft consolide sa position de leader, devançant Apple, dont la valorisation s’élève à environ 3 120 milliards de dollars après une chute de 17 % de son action en 2025. Nvidia, qui publiera ses résultats fin août, reste le pionnier de ce cap des 4 000 milliards, porté par la demande mondiale pour ses cartes graphiques (GPU) pour l’IA. La performance de Microsoft illustre sa capacité à capitaliser sur le cloud et l’IA, renforçant sa place dans la course technologique mondiale.