Résultats : Microsoft atteint les 100 milliards de dollars de bénéfices annuels, et la branche Xbox bat des records

Microsoft vient d’annoncer ses résultats pour le second trimestre calendaire (quatrième fiscal), et force est de constater que les analystes avaient tout faux : la firme de Redmond vient en effet de battre à plate couture toutes les estimations et prévisions de Wall Street. Pensez donc : 27,2 milliards de dollars de bénéfice net sur la période (+24%), 75 milliards de chiffre d’affaires, et pour la première fois, plus de 100 milliards de dollars de bénéfice net sur l’ensemble de l’exercice. Le principal moteur de ces chiffres records est bien évidemment le cloud (Azure donc), dont le CA a progressé de 39% sur la période !

L’autre bonne surprise, c’est l’excellente santé de la branche Xbox, qui tend à prouver que la stratégie multiplateforme a été un bon choix (tout au moins au plan financier). La division Xbox a en effet réalisé un chiffre d’affaires annuel de 23,4 milliards de dollars, du jamais vu depuis la première Xbox. Pour la première fois aussi, le Game Pass franchit la barre des 5 milliards de dollars annuels, soit en moyenne 1,23 milliard de dollars trimestriel. Sur le trimestre (T4 fiscal pour Xbox), le CA de Xbox est de 5,53 milliards de dollars (+10%), un record là encore.

Les chiffres du Game Pass reportés au coût de l’abonnement laissent d’ailleurs supposer que la plateforme oscille aujourd’hui autour des 40 millions d’abonnés. C’est certes beaucoup moins que les 100 millions affichés comme objectif au lancement du service, mais il ne faut pas oublier que Microsoft dispose désormais de la manne des ventes multiplateformes pour assurer le soutien financier de ses services. S’il fallait 100 millions d’abonnés pour assurer la viabilité du Game Pass dans un contexte de plateforme fermée et tournée vers les exclusivités, il en faut certainement beaucoup moins dans un contexte où les jeux Xbox cartonnent aussi sur PC… et sur PS5 (et demain sur Switch probablement). Aux États-Unis, plus de la moitié des 10 meilleures ventes de jeux sur PS5 (sur le T2) concerne des jeux Microsoft Studios ! Seul point noir, les ventes de Xbox Series continuent de chuter (-25% de CA sur le T2).

Dommage que ces excellents chiffres globaux soient ternis par les plans de licenciements massif annoncés par Microsoft tout au long de son dernier exercice : 9000 postes ont été supprimés il y a quelques semaines pour un total de 15000 suppressions de postes sur l’année fiscale.