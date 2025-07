Microsoft licencie plus de 9 000 employés, notamment chez Xbox

Microsoft a confirmé le suppression de 9 100 emplois, soit environ 4 % de ses effectifs, dans une nouvelle vague de licenciements cette année. La division gaming, incluant la Xbox, est particulièrement touchée.

Nouvelle vague de licenciements chez Microsoft

Dans un mémo interne consulté par Bloomberg, Phil Spencer, patron de la division gaming chez Microsoft, a expliqué : « Pour positionner le gaming pour un succès durable et nous concentrer sur les domaines de croissance stratégique, nous mettrons fin ou réduirons certaines activités et suivrons l’exemple de Microsoft en supprimant des niveaux de gestion pour accroître agilité et efficacité ». La division King, qui développe Candy Crush et appartient à Microsoft depuis l’acquisition d’Activision, prévoit de supprimer environ 10 % de ses effectifs, soit 200 postes. D’autres unités européennes, comme Zenimax, réduisent également leurs équipes.

Ces licenciements s’inscrivent dans une série de coupes successives. En 2024, Microsoft avait déjà supprimé 1 900 postes chez Activision et Xbox en janvier, fermé plusieurs studios de jeux en mai et licencié 1 000 employés dans ses équipes HoloLens et Azure en juin. En septembre, 650 autres employés de Xbox ont été licenciés dans le cadre de la restructuration liée à l’acquisition d’Activision. Début 2025, 6 000 suppressions d’emplois avaient été suivies de 305 réductions supplémentaires en juin.

Microsoft justifie ces mesures par la nécessité de rationaliser ses opérations et de se concentrer sur les secteurs à fort potentiel, comme l’intelligence artificielle et le cloud. Cependant, ces vagues répétées de licenciements ont durement affecté le moral des employés, notamment après des coupes basées sur les performances en 2024. La division du jeu vidéo, bien que stratégique, semble payer le prix de l’intégration complexe d’Activision et d’une volonté de réduire les coûts opérationnels.

Quelles perspectives pour Xbox ?

Ces licenciements soulèvent des questions sur l’avenir de la division Xbox, alors que Microsoft cherche à renforcer sa position dans le jeu vidéo face à des concurrents comme Sony et Nintendo. La suppression d’emplois vise à accélérer la prise de décision, mais elle pourrait également perturber les projets en cours, notamment dans le développement de nouveaux jeux ou le support du Xbox Game Pass.

Pour les employés restants, Microsoft devra redoubler d’efforts pour restaurer la confiance. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer l’impact de ces coupes sur la stratégie du gaming de l’entreprise.