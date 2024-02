Activision Blizzard : les licenciements auraient été décidés avant le rachat par Microsoft

La pilule ne passe décidément pas pour la FTC. Malgré la restructuration du rachat et la récupération de la partie cloud gaming par Ubisoft, la FTC tente toujours de faire capoter la fusion d’Activision Blizzard King dans le giron de Xbox. Il y a deux jours, la commission a de nouveau attaqué Microsoft en justice arguant que les licenciements massifs décidés chez Activision pour des raisons de postes-doublons indiquaient que le rachat était bien horizontal et non pas vertical*, et qu’en conséquence il devenait légitime de le bloquer pour éviter des abus anti-trusts dans le secteur du gaming.

La réponse de Microsoft ne s’est pas faite attendre : « Conformément aux tendances plus larges dans l’industrie du jeu vidéo, Activision envisageait déjà de supprimer un nombre important d’emplois tout en continuant à fonctionner comme une société indépendante », a ainsi déclaré l’avocat de Microsoft, Rakesh Kilaru, dans un document présenté au neuvième circuit de la Cour d’appel américaine. « L’annonce récente ne peut donc pas être entièrement attribuée à la fusion. Plus important encore, Microsoft continue de soutenir pleinement ses représentations auprès de cette Cour » poursuit Kilaru.

Il ne reste plus qu’à espérer pour Microsoft que ce dernier dispose des documents prouvant que le plan de restructuration avait bien été décidé avant le rachat. Même s’il s’avérait que la firme de Redmond soit dans son droit le plus strict, l’annonce des licenciements peut légitimement être ressentie comme une forme de trahison par les employés d’ABK. Pour rappel, suite à l’acquisition, Phil Spencer avait déclaré : « Quand je pense aux équipes que nous pouvons recruter, je dois les soutenir et leur donner la sécurité et un sentiment de confiance dans leur capacité à innover. »

* Une fusion verticale est la fusion de deux ou plusieurs entreprises qui assurent différentes fonctions de la chaîne d’approvisionnement pour un bien ou un service commun.