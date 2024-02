Activision Blizzard King : la FTC attaque de nouveau Microsoft en justice

Une semaine après que Microsoft ait annoncé des licenciements affectant près de 2000 postes, la Federal Trade Commission (FTC) a porté de nouvelles allégations selon lesquelles Microsoft ne respecterait pas son engagement de maintenir Activision Blizzard autonome après son acquisition. En conséquence, la FTC a déposé une nouvelle plainte en justice afin d’obtenir un arrêt temporaire de l’acquisition et ainsi d’obtenir plus de temps pour d’enquêter sur d’éventuelles violations des lois antitrust.

Malgré l’assurance de Microsoft que le rachat d’Activision Blizzard serait une acquisition verticale – ce qui impliquerait l’absence de suppression de postes en raison de « doublons » – la firme de Redmond a récemment annoncé la suppression de 1 900 postes dans sa division gaming, notamment chez Activision Blizzard, ZeniMax et Xbox. Cette décision de restructuration, directement attribuée à l’identification de « postes doublons » contredirait directement l’affirmation selon laquelle le rachat est une acquisition verticale, et a donc motivé l’action en justice de la FTC.

La plainte de la FTC souligne en outre que les licenciements massifs chez Activision Blizzard King contredisent les déclarations faites au tribunal, en particulier la promesse d’un fonctionnement indépendant après la fusion. On notera que même si l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a approuvé en octobre une acquisition évaluée à 69 milliards de dollars, la FTC de son côté reste globalement arc-boutées sur ses considérations antitrust et continue de s’opposer à la fusion. Dans le cas où la FTC obtiendrait gain de cause devant la justice, Microsoft pourrait être obligé de céder des parts, voire la totalité d’Activision Blizzard King.