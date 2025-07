Battlefield 6 : voici la bande-annonce (trailer) du jeu

Electronic Arts et DICE proposent aujourd’hui la première bande-annonce de leur jeu Battlefield 6. Celle-ci avait été teasée il y a 48 heures et dévoile ainsi des images du jeu.

Premier trailer pour Battlefield 6

Battlefield 6 arrive quatre ans après Battlefield 2042. Cet opus avait reçu des critiques plus que mitigées de la part des joueurs. Ils estimaient que l’ADN même des jeux Battlefield n’était plus au rendez-vous avec le titre de 2021. S’ajoutent à cela différents bugs et autres fonctionnalités manquantes. Par exemple, le tableau des scores n’était pas disponible au lancement, ce qui est assez étonnant pour un jeu de tir.

Le trailer du jour pour Battlefield 6 ne montre pas du gameplay, mais les images utilisent le même moteur du jeu. Cela permet donc de se faire une idée générale du rendu visuel. Il y a plusieurs plans montrant des scènes de guerre et notamment le pont de Brooklyn à New York qui est détruit.

Quelques informations sur la date de sortie et le prix

Electronic Arts et DICE n’en disent pas plus pour le moment, ils se content simplement d’indiquer que la présentation du mode multijoueur se fera le 31 juillet à 20 heures. Mais de précédentes rumeurs permettent d’avoir quelques détails. Le jeu sortirait le 10 octobre et serai disponible avec deux versions : standard et Phantom, qui serait équivalente à une édition deluxe.

Les joueurs avec l’édition standard pourront prendre la version Phantom avec une mise à niveau à 29,99 €. Concernant le prix de Battlefield 6, ce serait 69,99 € pour l’édition standard et 99,99 € pour l’édition Phantom. La disponibilité se fera sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Enfin, les précommandes débuteraient le 31 juillet.