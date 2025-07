Indiegogo : le site de financement participatif est racheté par Gamefound

C’est un énorme choc dans le secteur : le site de financement participatif Indiegogo va être racheté par Gamefound, une plateforme (de financement participatif elle aussi) spécialisée dans les jeux de société, une information confirmée conjointement par les deux entreprises. La CEO d’Indiegogo, Julie dePontbriand, a commenté cette fusion dans les colonnes de The Verge : « En unissant nos forces, nous nous associons à la plateforme la plus solide du marché — afin d’offrir les meilleurs outils, fonctionnalités et expériences à nos créateurs. » Avec cette acquisition, Gamefound ambitionne rien moins que d’intégrer la communauté mondiale de 38 millions d’utilisateurs d’Indiegogo à sa propre technologie de financement participatif. Cette alliance stratégique intervient alors que Gamefound s’impose comme une référence incontournable dans l’univers du jeu de plateau, récupérant six des dix plus grandes campagnes du secteur en 2024.

Malgré les incertitudes liées aux potentielles taxes douanières de l’administration Trump, qui menacent les fabricants dépendants de la Chine, le financement de jeux resterait dynamique selon dePontbriand. Dans le cadre de la fusion, Indiegogo harmonisera ses frais avec ceux de Gamefound et adoptera une commission unique de 5 % sans coût additionnel pour les promotions. De plus, une nouvelle politique de pourboires permettra aux créateurs de conserver 100 % des dons, hors processus d’achat. Les deux plateformes continueront à exister séparément, mais leurs campagnes bénéficieront désormais d’une visibilité croisée. Julie dePontbriand restera à la tête d’Indiegogo, tandis que Marcin Świerkot de Gamefound deviendra CEO du groupe nouvellement formé.