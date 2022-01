Microsoft rachète Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars !

C’est un véritable séisme qui vient de secouer le monde du jeu vidéo. Le géant américain Microsoft annonce le rachat d’Activision Blizzard pour le montant record de 68,7 milliards de dollars, une annonce qui intervient le jour même où l’on apprend que plusieurs dizaines de salariés de l’éditeur ont été licenciés et des centaines d’autres ont quitté l’entreprise depuis le dévoilement de harcèlements en interne.

Rachat de Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars

Suite à l’annonce de Microsoft, l’action du groupe Activision Blizzard a pris 37% à la bourse avant d’être suspendue. Pour rappel, Activision Blizzard produit des licences ultra populaires comme Call of Duty, World of Warcraft, Diablo ou bien encore Overwatch. A noter que le géant du jeu vidéo possède aussi King, un autre géant, du mobile cette fois. En outre, si l’on en croit les bonnes sources du journaliste Jason Schreier, généralement très bien informé, l’avenir de Bobby Kotick à la tête d’Activision Blizzard serait largement menacé une fois le deal conclu entre Microsoft et l’éditeur.

D’autres détails de cette acquisition seront sans doute donnés dans les jours (heures ?) qui viennent, mais il semble presqu’assuré que le Game Pass est la principale cible stratégique de ce rachat. Microsoft l’a d’ailleurs déjà en grande partie confirmé dans son communiqué de rachat : « Nous allons proposer autant de jeux Activision Blizzard que possible (dans le Game Pass, Ndlr)«