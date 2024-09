Xbox se sépare de 650 employés (encore…)

Après avoir déjà mis à la porte près de 1900 salariés du groupe Activision Blizzard (et fermé au passage le studio Arkane Austin), Xbox a de nouveau pris la lourde décision d’alléger sa masse salariale. Dans un long mémo adressé aux employés du groupe, Phil Spencer a annoncé la mauvaise nouvelle : « Au cours de la dernière année, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l’alignement de la structure de notre équipe post-acquisition et de la gestion de notre entreprise, nous avons pris la décision d’éliminer environ 650 postes au sein de Microsoft Gaming – principalement des fonctions d’entreprise et de support – afin d’organiser notre entreprise pour un succès à long terme. »

Cette fois donc, les développeurs seraient moins impactés par cette nouvelle coupe sombre : « Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd’hui. » précise même Spencer. Le secteur de la tech en général est durement touché par les plans de licenciements massifs. Ce sont déjà des dizaines de milliers d’employés qui ont été mis sur la touche sur le seul territoire Etats-Unis, et la tendance ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt.