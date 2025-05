Microsoft : des résultats supérieurs aux attentes, avec 70,1 milliards de dollars de revenus et 25,8 milliards de bénéfices

Microsoft a publié d’excellents résultats pour le premier trimestre de l’année 2025. Les analystes tablaient sur 68,4 milliards de chiffre d’affaires, bien en deçà des 70,1 milliards de dollars enregistrés sur la période par la firme de Redmond (+13%). Du côté des bénéfices, c’est encore mieux puisque les profits de Microsoft s’envolent à 25,8 milliards de dollars sur le Q1, soit une hausse de 18% sur un an ! Le bénéfice par action est de 3,46 dollars, supérieur là encore aux 3,22 dollars correspondant au consensus de Wall Street.

Les services de cloud (désormais largement boostés à l’IA) restent au cœur de ces excellents résultats (+20%), portés par une « demande continue » selon les termes d’Amy Hood, directrice financière de Microsoft. On note aussi la très bonne tenue de la division Microsoft Gaming, qui enregistre un chiffre d’affaires de 5,7 milliards de dollars sur le Q1 (contre 5,4 milliards de dollars sur le Q1 2024). Le Game Pass tire largement en avant les revenus « services » de cette division (+8% de revenus) sachant que les revenus du Game Pass sur PC ont progressé de 45% sur la période, après que Microsoft ait déjà confirmé une progression des abonnements de 30% !

Alors certes, l’augmentation des tarifs du Game Pass explique en partie cette croissance, mais il semble bien que le service gagne aussi de nouveaux abonnés… principalement sur PC. En revanche, le marché du hardware n’est décidément plus porteur pour Xbox, les revenus de la branche console et accessoires chutant encore de 6% sur le trimestre. Il va falloir proposer du lourd pour la génération suivante tout en croisant les doigts pour que les médias du gaming (YouTube, sites spécialisés, influenceurs) arrêtent de taper sur la plateforme noire et verte comme sur une pinata, ce qui n’est clairement pas gagné.

Ces chiffres supérieurs aux attentes ont en tout cas dopé l’action de Microsoft, qui a gagné + de 6% depuis l’annonce des résultats.