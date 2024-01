Microsoft atteint les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

Ce 24 janvier 2024 est une très bonne journée pour Microsoft qui a dépassé le cap des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Son action est actuellement à 404,82 dollars.

Succès pour Microsoft avec 3 000 milliards de dollars de capitalisation

Microsoft avait atteint les 1 000 milliards de dollars de capitalisation en 2019, avant de franchir les 2 000 milliards deux ans plus tard. Après avoir été porté par Windows sur les PC du monde entier, le groupe a su continuer à se développer en pariant sur le jeu vidéo, avec la Xbox et l’acquisition récente d’Activision pour 68,7 milliards de dollars. Il a également tiré parti de l’essor du cloud, son plus important moteur de croissance ces dernières années.

Mais c’est bien l’intelligence artificielle qui est à l’origine de sa dernière poussée de croissance. Grâce à son partenariat avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft est perçu comme l’un des grands gagnants du développement de l’IA générative. Il a récemment annoncé le lancement de Copilot, sa suite d’outils de bureautique dopés à l’IA pour le grand public et les petites entreprises. Les investisseurs comptent sur cette tendance pour alimenter la croissance des revenus — et des profits — du groupe, grâce à ces nouveaux outils mais aussi à travers l’utilisation du cloud avec Azure pour les applications plus large de l’IA.