Microsoft annonce avoir bouclé le rachat d’Activision Blizzard

C’est fait : Microsoft a conclu son rachat d’Activision Blizzard King pour 68,7 milliards de dollars. Cela intervient quelques heures après le feu vert du régulateur britannique, qui était la dernière étape. Le projet de l’acquisition avait été annoncé pour la première fois en janvier 2022.

Activision Blizzard change de propriétaire

« Nous aimons les jeux. Nous jouons à des jeux, nous créons des jeux et nous savons à quel point le jeu est important pour chacun d’entre nous en tant qu’individu et, collectivement, en tant que communauté. Aujourd’hui, nous accueillons officiellement Activision Blizzard et ses équipes chez Xbox », indique Phil Spencer, le responsable de la branche gaming chez Microsoft. De fait, de grosses licences comme Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch et plus encore sont désormais une propriété de Microsoft.

Microsoft prévoit désormais d’ajouter de nombreux jeux d’Activision Blizzard au Xbox Game Pass. « Aujourd’hui, nous commençons à travailler pour apporter les franchises bien-aimées d’Activision, de Blizzard et de King au Game Pass et à d’autres plateformes », a déclaré Phil Spencer. « Nous vous en dirons plus sur la date à laquelle vous pourrez jouer dans les mois à venir. Nous savons que vous êtes impatients — et nous le sommes aussi ».

Plus grosse acquisition pour Microsoft

Il s’agit de l’acquisition la plus importante jamais réalisée par Microsoft, qui dépasse de loin les 26 milliards de dollars déboursés pour acquérir LinkedIn en 2016 et les 7,5 milliards de dollars pour acquérir Bethesda en 2021. Il s’agit également de la plus grande avancée de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo. Lors de l’annonce du rachat il y a 20 mois, Microsoft estimait qu’il deviendrait la troisième société de jeux en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony.

Microsoft ajoutera désormais plus de neuf studios de jeux du seul côté de Blizzard à ses Xbox Game Studios, ainsi que des studios dans plus de 11 lieux pour le côté mobile de King. Microsoft s’est également transformé en un éditeur plus puissant après l’acquisition, avec plus de 8 500 employés d’Activision qui rejoignent maintenant le groupe.

Le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, restera en place pour faciliter la transition jusqu’à la fin de l’année 2023. « J’ai dit depuis longtemps que je m’engageais pleinement à aider à la transition », déclare Bobby Kotick dans un e-mail adressé aujourd’hui aux employés d’Activision Blizzard. « Phil m’a demandé de rester PDG d’ABK, sous sa responsabilité, et nous avons convenu que ce serait le cas jusqu’à la fin de l’année 2023. Nous sommes tous deux impatients de travailler ensemble à une intégration en douceur pour nos équipes et nos joueurs ».