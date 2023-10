Le rachat d’Activision par Microsoft est validé par le Royaume-Uni

Le régulateur britannique annonce aujourd’hui donner son feu vert pour le rachat d’Activision par Microsoft pour près de 69 milliards de dollars. La Competition and Markets Authority (CMA) était la dernière étape majeure pour que la transaction ait lieu.

« Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le domaine du cloud gaming au moment où ce marché décolle, ce qui permettra de maintenir des prix et des services compétitifs pour les clients britanniques de ce type de jeux », a déclaré le régulateur dans un communiqué.

Cette décision marque un revirement majeur de la part de la CMA, le plus fervent détracteur du rachat, qui avait bloqué l’opération plus tôt dans l’année, craignant que l’acquisition n’entrave la concurrence sur le marché du cloud gaming, entre autres. Microsoft a fait l’annonce d’acquérir Activision en janvier 2022, mais s’est depuis heurté à des obstacles réglementaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et avec la Commission européenne.

En juillet, la CMA a déclaré qu’elle envisagerait une acquisition restructurée de la part de Microsoft pour apaiser ses inquiétudes. Microsoft a fait une série de concessions, notamment en cédant à Ubisoft les droits d’exploitation des jeux d’Activision dans le cloud. « Cela permettra à Ubisoft d’offrir le contenu d’Activision dans le cadre de n’importe quel modèle commercial, y compris par le biais de services d’abonnement multi-jeux. Cela permettra également aux fournisseurs de cloud gaming d’utiliser des systèmes d’exploitation autres que Windows pour le contenu d’Activision, ce qui réduira les coûts et augmentera l’efficacité », a déclaré aujourd’hui la CMA.

Microsoft peut donc maintenant boucler le rachat d’Activision. Sa déclaration sur le sujet pourrait bien intervenir dans la journée.