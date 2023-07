Activision Blizzard : la CMA se donne jusqu’à fin août pour reconsidérer les propositions de Microsoft

La CMA s’est accordée six semaines supplémentaires afin d’examiner la proposition détaillée de Microsoft en faveur de la fusion avec Activision Blizzard, et donnera son avis final le 29 août prochain. Le régulateur britannique souhaiterait cependant rendre sa décision le plus tôt si possible, ce qui permettrait à Microsoft de boucler le rachat d’ici au 18 juillet rien d’autre à gérer par la suite.

Pour rappel, Microsoft a initialement annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard au mois de janvier 2022. La CMA avait commencé à enquêter sur la fusion à l’automne dernier et a publié un rapport d’enquête au mois avril, soulignant les inquiétudes concernant la réduction substantielle de la concurrence dans les services de cloud gaming. La CMA estimait alors que l’interdiction du rachat serait la solution la plus efficace et la plus proportionnée pour remédier à ces problèmes de concurrence dans le secteur du cloud.

Depuis la défaite de la FTC face à une cour de justice fédérale, la CMA semble être dans de tout autres dispositions et accepte désormais de discuter avec Microsoft des conditions qui pourraient rendre la fusion possible. La FTC américaine a bien sûr fait appel de son côté, mais les chances de succès de la commission seraient extrêmement faibles. Tout semble donc indiquer, à moins d’un retournement de situation assez improbable, que Microsoft pourra clôturer le rachat d’Activision Blizzard King à partir de ce soir minuit.