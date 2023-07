Rachat d’Activision Blizzard : la CMA accepte de négocier et demande la suspension du litige

Les choses s’accélèrent depuis la défaite de la FTC face à la justice fédérale américaine. Désormais libre de conclure le rachat d’Activision Blizzard avant la date butoir du 18 juillet, Microsoft vient d’engranger une seconde victoire dans la foulée du verdict de la juge Corley : le président de Microsoft, Brad Smith, annonce en effet sur son compte Twitter que Microsoft, Activision ainsi que la CMA ont demandé la suspension de la procédure d’appel en cours au Royaume-Uni. La firme de Redmond tentait jusqu’ici de renverser la tentative de blocage du rachat par la CMA devant le Competition Appeal Tribunal (CAT). De nombreux experts juridiques (les vrais experts, pas ceux des forums) estimaient que la CMA avait peu de chances de convaincre le CAT que le rachat constituerait un danger anticoncurrentiel pour le secteur du cloud gaming. Pour ne rien arranger, il y a quelques jours à peine, la CMA a admis avoir eu des contacts avec la FTC et le régulateur européen dans le dossier Microsoft-Blizzard, ce qui n’est pas la procédure habituelle.

Our statement on the mutual request with the CMA for a pause of our appeal in the UK: pic.twitter.com/8Aky2IJjxS

— Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023