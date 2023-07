Justice : la FTC ne peut pas bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Microsoft vient de marquer un point sans doute décisif dans le cadre du rachat d’Activision Blizzard. La juge Corley vient en effet de rendre son verdict concernant la demande de blocage du rachat et plutôt qu’un long discours, et pour le dire court, la FTC vient de perdre la partie face à Microsoft :

« L’acquisition d’Activision par Microsoft a été décrite comme la plus importante de l’histoire de la technologie. Elle mérite d’être examinée de près. Cet examen a porté ses fruits : Microsoft s’est engagé par écrit, en public et devant les tribunaux à maintenir Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, sur un pied d’égalité avec la Xbox. Elle a conclu un accord avec Nintendo pour amener Call of Duty sur Switch. Et elle a conclu plusieurs accords pour apporter pour la première fois le contenu d’Activision à plusieurs services de jeux en nuage. La responsabilité de cette Cour dans cette affaire est étroite. Elle doit décider si, malgré ces circonstances actuelles, la fusion doit être interrompue – peut-être même résiliée – en attendant la résolution de l’action administrative de la FTC. Pour les raisons exposées, la Cour estime que la FTC n’a pas démontré qu’il était probable qu’elle obtienne gain de cause sur son allégation selon laquelle cette fusion verticale particulière dans ce secteur spécifique pourrait réduire substantiellement la concurrence. Au contraire, les éléments du dossier indiquent que les consommateurs auront davantage accès à Call of Duty et à d’autres contenus d’Activision. La demande d’injonction préliminaire est donc REFUSÉE. »

Sachant que la FTC avait demandé une injonction préliminaire après avoir été convaincue que Microsoft bouclerait le rachat sans tenir compte de l’avis de la CMA, cela signifie que le rachat d’Activision Blizzard King devrait logiquement se produire avant la date butoir du 18 juillet, sans attendre donc l’audience face au Competition Appeal Tribunal (CAT) britannique. Un séisme.