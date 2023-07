Activision Blizzard : la FTC fait appel après son procès perdu face à Microsoft

Malgré une défaite cuisante face à la justice fédérale américaine, la FTC s’accroche, et c’est même ici une première après un tel revers dans le cadre d’une fusion verticale : tard dans la soirée d’hier, l’équipe de Lina Khan a donc décidé de faire appel du verdict défavorable de la juge Corley, cette dernière ayant refusé la demande d’ordonnance restrictive temporaire qui aurait fait capoter le deal du rachat en dépassant la date butoir du 18 juillet.

Lina Khan semble désormais avoir fait du dossier Activision Blizzard une affaire personnelle. Pour la première fois après une défaite dans le cadre d’une fusion verticale, la FTC fait appel de la décision de la justice fédérale

Les juristes de la FTC n’ont que très peu de temps : passé ce vendredi 14 juillet à 23h59, plus rien ne pourra s’opposer à la finalisation du rachat d’Activision Blizzard King par Microsoft pour la modique somme de 69 milliards de dollars. Pour la quasi totalité des observateurs et spécialistes juridiques interrogés sur le sujet, la FTC n’a pratiquement aucune chance de pouvoir renverser la décision du juge Corley, ce qui explique sans doute le ton posé du communiqué de Brad Smith, président de Microsoft : « La décision du tribunal de district montre clairement que cette acquisition est bénéfique à la fois pour la concurrence et pour les consommateurs. Nous sommes déçus que la FTC poursuive ce qui est devenu un dossier manifestement faible, et nous nous opposerons à toute nouvelle tentative visant à retarder la possibilité d’aller de l’avant ».

La Cour d’appel du 9ème circuit va t-elle au moins examiner l’appel de la FTC ? Les chances de la Federal Trade Commission sont en effet infimes au vu du dossier, au point que Microsoft et Activision préparent la fusion comme si de rien n’était : le Nasdaq a même averti via un communiqué officiel que l’action Activision Blizzard, Inc. ne serait plus référencée à l’ouverture des marchés le lundi 17 juillet 2023, ce qui prouve bien que les tractations avancent très vite en coulisse.