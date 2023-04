A la surprise générale, la CMA bloque le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

Malgré ce qui ressemblait à un très lourd revirement de tendance il y a quelques semaines, la CMA vient d’annoncer sa décision de bloquer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, considérant que cette acquisition enfreindrait les règles antitrust sur le territoire du Royaume-Uni. Le régulateur britannique justifié sa décision en s’appuyant sur la position forte de Microsoft sur le marché du cloud gaming :

« Le marché britannique du cloud gaming connaît une croissance rapide. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels au Royaume-Uni a plus que triplé entre le début de l’année 2021 et la fin de l’année 2022. Il devrait représenter jusqu’à 11 milliards de livres sterling au niveau mondial et 1 milliard de livres sterling au Royaume-Uni d’ici 2026. À titre de comparaison, les ventes de musique enregistrée au Royaume-Uni en 2021 s’élevaient à 1,1 milliard de livres.

Microsoft occupe une position forte dans les services de jeux dans le cloud et les éléments dont dispose la CMA montrent que Microsoft trouverait un intérêt commercial à ce que les jeux d’Activision soient exclusifs à son propre service de jeux dans le cloud. »

Et de conclure : « L’opération renforcerait l’avantage de Microsoft sur le marché en lui donnant le contrôle d’importants contenus de jeux tels que Call of Duty, Overwatch et World of Warcraft. Les éléments dont dispose la CMA indiquent qu’en l’absence de fusion, Activision commencerait à fournir des jeux via des plateformes dans le cloud dans un avenir prévisible.

L’informatique dématérialisée permet aux joueurs britanniques d’éviter d’acheter des consoles de jeu et des ordinateurs coûteux et leur donne beaucoup plus de flexibilité et de choix quant à la manière dont ils jouent. Permettre à Microsoft d’occuper une position aussi forte sur le marché des jeux dans le cloud au moment même où il commence à se développer rapidement risquerait de nuire à l’innovation qui est cruciale pour le développement de ces opportunités. »

Microsoft avait pourtant fait de multiples propositions pour répondre aux inquiétudes de la CMA sur le marché du cloud gaming, mais ces propositions ont été jugées insuffisantes.

We remain fully committed to our acquisition with @ATVI_AB and will appeal today's determination by the CMA. Here's our statement. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ — Brad Smith (@BradSmi) April 26, 2023

La réaction de Microsoft ne s’est pas faite attendre, sous la forme d’un tweet de Brad Smith. Le président de Microsoft regrette bien entendu la décision de la CMA et ajoute que Microsoft fera appel de cette décision. Brad Smith estime en outre que la décision de la CMA « reflète une mauvaise compréhension du marché et de la façon dont fonctionnent actuellement les technologise de cloud ».