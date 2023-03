Rachat d’Activision par Microsoft : le Royaume-Uni est moins inquiet qu’auparavant

Le Royaume-Uni a revu à la baisse ses inquiétudes sur le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, considérant que la transaction ne posait finalement pas de problème de concurrence pour les consoles de jeu. Malgré tout, des craintes persistent sur les services de cloud gaming.

Rachat d’Activision par Microsoft bientôt validé ?

L’autorité britannique de la concurrence (CMA) avait émis début février des craintes sur l’impact potentiellement négatif pour les consommateurs du projet de rachat d’Activision Blizzard par Microsft. Les États-Unis aussi s’inquiètent de l’opération, tout comme l’Union européenne.

La CMA indique avoir reçu de nombreux éléments dans le cadre d’une consultation sur le sujet, qui ont fait évoluer son point de vue. Elle estime désormais que « dans l’ensemble, l’opération n’entraînera pas une diminution substantielle de concurrence en matière de jeux sur console au Royaume-Uni ». En revanche, l’autorité maintient ses inquiétudes sur le marché du cloud gaming. Le rapport final de la CMA est attendu d’ici le 26 avril.

Le rachat par Microsoft d’Activision Blizzard, qui édite notamment Call of Duty et World of Warcraft, donnerait naissance au troisième plus gros acteur de l’industrie vidéoludique en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony. Le Royaume-Uni avait lancé mi-septembre une enquête approfondie sur cette opération à 69 milliards de dollars, une somme record pour le secteur.

La CMA a conclu « qu’il ne serait pas commercialement avantageux pour Microsoft de réserver l’exclusivité de Call of Duty sur Xbox », et Microsoft « aura toujours l’incitation de continuer à rendre le jeu disponible sur PlayStation ». Dans les documents publiés par la CMA dans le cadre de sa consultation, Microsoft assurait notamment que l’exclusion de Call of Duty de la Playstation « impliquerait de renoncer immédiatement au flux de revenus substantiel » généré par le jeu. Sony au contraire faisait valoir que « l’importance de Call of Duty donnerait à Microsoft la possibilité d’évincer ses rivaux ».

Aujourd’hui, Microsoft a salué les nouvelles conclusions de la CMA, se disant prêt à travailler avec le régulateur pour résoudre tous les problèmes en suspens.