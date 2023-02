Le rachat d’Activision par Microsoft est incertain après la décision du régulateur britannique

Microsoft va-t-il être en mesure de boucler son rachat d’Activision Blizzard pour près de 69 milliards de dollars ? C’est incertain à ce stade suite à une décision du régulateur britannique (CMA) qui se dit plutôt inquiet par la situation.

Le Royaume-Uni n’est pas vraiment partant

L’autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) au Royaume-Uni a déclaré avoir estimé que le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft pourrait entraîner une diminution substantielle de la concurrence, une augmentation des prix, une réduction du choix ou une diminution de l’innovation pour les joueurs britanniques.

La CMA indique clairement qu’elle est principalement préoccupée par deux choses : le cloud gaming et l’exclusivité des jeux. « Les éléments dont dispose actuellement la CMA indiquent que Microsoft trouverait un avantage commercial à rendre les jeux d’Activision exclusifs à son propre service de cloud gaming (ou uniquement disponibles sur d’autres services dans des conditions matériellement plus mauvaises) », indique le régulateur britannique. L’agence estime que si Microsoft rachète Activision Blizzard, cela renforcerait sa position forte dans le domaine du cloud gaming, qui, selon le régulateur, représente 60% à 70% des services mondiaux de cloud gaming.

Microsoft pourrait également affaiblir la concurrence dans le domaine des jeux en proposant des jeux exclusifs d’Activision, avertit l’agence. « La CMA a provisoirement conclu que l’affaiblissement de la concurrence par la restriction de l’accès des autres plateformes aux jeux d’Activision pourrait réduire considérablement la concurrence entre la Xbox et la PlayStation au Royaume-Uni, ce qui porterait préjudice aux joueurs britanniques ».

Des concessions à prévoir

L’agence britannique a suggéré un certain nombre de remèdes structurels, dont la cession de l’activité associée à Call of Duty, la partie Activision de l’activité ou le blocage total de la fusion. La CMA a également déclaré envisager des mesures correctives comportementales qui garantiraient aux rivaux un accès à Call of Duty, bien qu’elle ait fait part de ses inquiétudes quant à sa capacité à les gérer.

Microsoft a réagi aux craintes du régulateur britannique pour le rachat d’Activision Blizzard :

Nous nous engageons à proposer des solutions efficaces et faciles à mettre en œuvre qui répondent aux préoccupations de la CMA. Notre engagement à accorder à long terme un accès égal à 100% à Call of Duty à Sony, Nintendo, Steam et d’autres préserve les avantages de l’accord pour les joueurs et les développeurs et renforce la concurrence sur le marché. 75% des personnes ayant répondu à la consultation publique de la CMA conviennent que cet accord est favorable à la concurrence dans le secteur des jeux au Royaume-Uni. Que signifie « 100% » ? Quand nous disons parité, nous voulons dire parité. 10 ans de parité. Sur le contenu. Sur les prix. Sur les caractéristiques. Sur la qualité. Sur la jouabilité.

D’autres blocages dans le monde

Il n’y a pas qu’au Royaume-Uni que Microsoft connaît des difficultés pour faire valider son rachat d’Activision Blizzard. En effet, il y a la FTC aux États-Unis qui a porté plainte. Il y a également le cas de l’Union européenne qui a lancé une enquête approfondie en novembre et qui aurait adressé une mise en garde à Microsoft au sujet de cette acquisition.