Rachat d’Activision par Microsoft : la Commission européenne ouvre son enquête approfondie

La Commission européenne annonce l’ouverture d’une enquête approfondie concernant le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, dont le montant est de 68,7 milliards de dollars. Microsoft doit recevoir le feu vert de différentes autorités, dont celles en Europe, pour boucler la transaction.

L’enquête préliminaire de la Commission a montré que l’opération peut sensiblement réduire le jeu de la concurrence sur le marché de la distribution de jeux vidéo pour consoles et PC, y compris les services d’abonnement de jeux vidéo et/ou de jeu en streaming via le cloud.

Plus précisément, la Commission craint qu’en bouclant le rachat, Microsoft puisse verrouiller l’accès aux jeux vidéo pour consoles et PC d’Activision Blizzard, notamment à des jeux emblématiques et rencontrant un énorme succès (jeux de type AAA). La Commission cite l’exemple de Call of Duty.

D’autre part, l’enquête préliminaire a montré que Microsoft pourrait avoir la capacité, de même que la tentation économique, de mettre en place des stratégies d’éviction des distributeurs de jeux vidéo pour consoles concurrents, par exemple en les empêchant de distribuer les jeux pour consoles d’Activision Blizzard sur les consoles ou en dégradant les conditions d’accès à ces jeux ou d’utilisation de ceux-ci.

En ce qui concerne les services d’abonnement de jeux vidéo et/ou de jeu en streaming via le cloud, la Commission craint qu’en acquérant Activision Blizzard, Microsoft puisse verrouiller l’accès à ses propres jeux pour PC et consoles, qui sont essentiels pour la fourniture de ces services naissants, au détriment des distributeurs de jeux pour consoles et PC concurrents qui offrent des services de ce type.