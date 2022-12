La FTC poursuit Microsoft pour bloquer le rachat d’Activision Blizzard

La FTC, à savoir l’autorité américaine de la concurrence, a porté plainte pour bloquer le rachat à 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft. C’était attendu.

Si l’opération vient à son terme, « le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier plan, ce qui lui permettrait de nuire à la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à haute performance et des services d’abonnement en refusant ou en dégradant l’accès des rivaux à ses populaires contenus », justifie la FTC dans un communiqué.

Brad Smith, président de Microsoft, n’a pas tardé à réagir à la nouvelle. « Nous continuons à croire que cet accord va stimuler la concurrence et créer plus d’opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux », a-t-il indiqué à The Verge. Il laisse entendre que son entreprise ne compte pas en rester là : « Bien que nous pensions qu’il fallait donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre dossier et nous serions heureux d’avoir l’occasion de plaider notre cause au tribunal. »

Le rachat d’Activision par Microsoft est également sous la menace de la Commission européenne qui craint aussi une atteinte à la concurrence et a annoncé cette semaine l’ouverture d’une enquête approfondie. La Commission européenne, gardienne de la concurrence dans l’UE, a expliqué craindre en particulier que Microsoft puisse « verrouiller l’accès aux jeux vidéo d’Activision Blizzard » pour consoles et PC, dont Call of Duty, et qu’il soit tenté de mettre en place « des stratégies d’éviction des distributeurs concurrents ».