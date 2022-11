La FTC pourrait contester l’accord de rachat d’Activision Blizzard par Microsoft

L’étau semble se resserrer autour de Microsoft, et il semble bien que les arguments de Jim Ryan aient fini par faire mouche auprès des régulateurs. Après la CMA britannique et la Commission européenne, c’est donc au tour de la Federal Trade Commission américaine de lancer sa propre enquête antitrust sur le rachat d’Activision Blizzard. Si l’on en croit les bonnes sources du site Politico, Phil Spencer et Satya Nadella, respectivement patrons de la division Xbox et CEO de Microsoft, auraient déjà été entendus par les membres de la FTC. Les explications des deux dirigeants n’auraient pas totalement convaincu les membres de la Commission, qui pourraient même lancer une contestation juridique de l’accord visant à faire capoter le deal.

Si Microsoft n’a pas encore réagi à ces bruits de couloir, Activision de son côté n’a pas hésité à se montrer offensif, signe de l’importance que revêt ce rachat pour l’éditeur. « Nous nous engageons à continuer à travailler en coopération avec les régulateurs du monde entier pour permettre à la transaction de se poursuivre, mais n’hésiterons pas à nous battre pour défendre la transaction si nécessaire », a ainsi déclaré Joe Christinat, porte-parole d’Activision Blizzard, dans un communiqué. « Toute suggestion selon laquelle la transaction pourrait entraîner des effets anticoncurrentiels est complètement absurde. Cette fusion profitera aux joueurs et à l’industrie américaine du jeu, d’autant plus que nous sommes confrontés à une concurrence de plus en plus féroce. »