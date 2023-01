Rachat d’Activision : Microsoft risque un avertissement de l’Union européenne

Microsoft risque de recevoir un avertissement de la Commission européenne sur son offre d’achat d’Activision pour 68,7 milliards de dollars, selon des informations de Reuters.

L’autorité de la concurrence européenne prépare une communication des griefs, qui détaille ses préoccupations concernant le rachat d’Activision et sera envoyée à Microsoft dans les semaines à venir. La Commission, qui a fixé au 11 avril la date limite pour sa décision sur l’opération, n’a pas souhaité faire de commentaire.

Microsoft a déclaré qu’il continuait à « travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché », en ajoutant que son « objectif est de proposer davantage de jeux à un plus grand nombre de personnes et que l’accord (lui) permettra d’atteindre cet objectif ».

Microsoft avait annoncé il y a un an quasiment jour pour jour le rachat d’Activision Blizzard, qui lui permettrait de devenir le troisième acteur mondial du jeu en matière de chiffre d’affaires, derrière Tencent et Sony. Les régulateurs américains et britanniques ont toutefois exprimé leurs inquiétudes, avec la FTC (le gendarme américain de la concurrence) ayant même engagé une procédure visant à bloquer la transaction.

Pour tenter de rassurer tout le monde, Microsoft a déjà fait quelques promesses, comme assurer la disponibilité des jeux Call of Duty (plus grosse licence d’Activision) sur PlayStation et les consoles Nintendo. Il se trouve que Nintendo a accepté l’accord. À l’inverse, Sony l’a décliné dans a forme actuelle.