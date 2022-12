Microsoft s’engage à proposer les Call of Duty sur les consoles Nintendo pendant 10 ans

Microsoft veut réellement que son rachat d’Activision Blizzard soit validé et s’engage donc à proposer les Call of Duty sur les consoles de Nintendo pendant 10 ans. Phil Spencer, le patron de la division jeux de Microsoft, a fait l’annonce sur Twitter.

Phil Spencer précise bien que l’engagement de 10 ans avec Nintendo pour les jeux Call of Duty sera actif si le rachat d’Activision Blizzard est validé par les régulateurs. Ceux-ci s’inquiètent que Microsoft devienne un groupe bien trop puissant, notamment avec la célèbre franchise de jeux de tir à la première personne. Les autorités craignent que Microsoft la garde pour lui et ne propose plus les titres sur PlayStation et d’autres supports. D’ailleurs, Phil Spencer confirme que la franchise restera aussi sur Steam.

Microsoft has entered into a 10-year commitment to bring Call of Duty to @Nintendo following the merger of Microsoft and Activision Blizzard King. Microsoft is committed to helping bring more games to more people – however they choose to play. @ATVI_AB

