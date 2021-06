La capitalisation de Microsoft atteint 2 000 milliards de dollars

Microsoft rejoint le cercle très fermé des entreprises ayant dépassé le seul de capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars. Il y a d’abord eu la compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco puis Apple.

Depuis qu’il a pris les rênes en 2014, Satya Nadella a remodelé Microsoft pour en faire le plus grand vendeur de logiciels de cloud, en comptant à la fois ses unités d’infrastructure (Azure) et ses services avec Office 365. Microsoft est également la seule des plus grandes entreprises technologiques américaines qui a jusqu’à présent échappé à la récente vague d’examen des régulateurs antitrust américains de plus en plus actifs, ce qui lui donne une main plus libre à la fois dans les acquisitions et dans l’expansion des produits.

L’action de Microsoft a gagné 19% depuis le début de l’année, surpassant Apple et Amazon. Les investisseurs ont investi dans le titre en raison des prévisions de croissance à long terme des bénéfices et des revenus, et de l’expansion dans des domaines tels que l’apprentissage automatique et le cloud. Aussi, les derniers résultats financiers en date ont dépassé les attentes, ce qui plaît aux investisseurs.

Pour information, il a fallu 33 ans pour atteindre le cap de 1 000 milliards de dollars à la capitalisation boursière. Cela remonte à 2019. Il a donc fallu deux ans à Microsoft pour atteindre le cap des 2 000 milliards de dollars. Il est pour l’instant difficile de prédire quand le cap des 3 milliards de dollars sera atteint.