Threads compte 275 millions d’utilisateurs

X a désormais un concurrent de poids : Threads, le réseau social de Meta, a atteint 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU), ce qui représente une croissance extrêmement rapide depuis le lancement du réseau social au mois de juillet 2023. Adam Mosseri, le responsable de Threads et d’Instagram, a exprimé sa gratitude : « Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à en arriver là. Il y a beaucoup plus à faire, et beaucoup de choses à réparer, mais il y a quelque chose d’excitant concernant ce réseau social ».

Threads : les 300 millions d’utilisateurs sont en vue

Lancé comme alternative pour les utilisateurs désireux de quitter X après l’acquisition d’Elon Musk, Threads a progressé à un rythme échevelé, atteignant 150 millions de MAU au mois d’avril et 200 millions d’utilisateurs au mois d’août, soit 75 millions de nouveaux utilisateurs en seulement trois mois ! Le CEO de Meta, Mark Zuckerberg, a précisé récemment que Threads enregistrait un million de nouvelles inscriptions chaque jour, et ce malgré le fait que la plateforme soit toujours confrontée à des problèmes de modération qui ont une incidence sur la satisfaction des utilisateurs.