Meta publie des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes (+ 22% de CA et +36% de bénéfices)

Meta a marqué les esprits à Wall Street en publiant des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes : le chiffre d’affaires atteint 47,52 milliards de dollars (+22 % sur un an) et le bénéfice net 18,33 milliards (+36 %), soit 7,14 dollars par action contre 5,89 anticipés. Portée par l’essor de la publicité en ligne dopée par l’intelligence artificielle, la maison-mère de Facebook et Instagram a vu son action bondir de 11,5 % en Bourse après la clôture. Grâce à l’IA, Meta améliore significativement le ciblage publicitaire, notamment dans le e-commerce, ce qui a pour effet d’augmenter l’engagement des utilisateurs.

Les solides performances du deuxième trimestre confortent la nouvelle stature de Meta : d’ex-paria du métavers à leader crédible de l’IA. Pour le troisième trimestre, le groupe vise des revenus entre 47,5 et 50,5 milliards de dollars, soit largement au-dessus des attentes du marché. En parallèle, Meta a revu à la hausse ses dépenses d’investissement pour 2025, avec un budget prévisionnel fixé entre 66 et 72 milliards de dollars, l’objectif étant de soutenir le développement de son ambitieux projet de « superintelligence ». De nombreux analystes estiment que ces résultats extrêmement solides prouvent que les lourds investissements de Meta dans l’IA offrent désormais un retour sur investissement clair et véritablement mesurable.