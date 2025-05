Meta dépasse les attentes au 1er trimestre et accélère dans l’IA

Meta a publié des résultats trimestriels nettement supérieurs aux prévisions des analystes. Le groupe profite d’une croissance robuste de ses recettes publicitaires et d’une base d’utilisateurs en hausse. Il annonce par ailleurs une augmentation de ses investissements, avec pour priorité le développement de l’intelligence artificielle.

Des résultats portés par la publicité et les utilisateurs

Au premier trimestre, Meta a dégagé un bénéfice net de 16,6 milliards de dollars, en progression de 35 % sur un an. Par action, cela représente 6,43 dollars, bien au-dessus des 5,22 dollars attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires s’établit à 42,3 milliards de dollars, contre 41,3 milliards de dollars anticipés par les marchés.

Les revenus publicitaires, qui restent la principale source de revenus du groupe, ont progressé de 16 %. Ce rythme, bien qu’en léger ralentissement par rapport aux trimestres précédents, dépasse les prévisions (+13 %). Cette performance s’explique notamment par une hausse moyenne de 10 % des tarifs publicitaires.

Meta bénéficie de l’ampleur de sa base d’utilisateurs : 3,43 milliards de personnes se connectent chaque jour à l’un de ses services (Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp ou Messenger), soit une augmentation de 6 % en un an. Une échelle qui permet au groupe de rester attractif pour les annonceurs, malgré les incertitudes économiques.

Cap sur l’IA, avec une stratégie d’investissement renforcée

Dans un contexte de ralentissement potentiel des dépenses publicitaires, Meta choisit d’accélérer sur l’intelligence artificielle. L’entreprise revoit à la hausse ses prévisions d’investissements pour 2025 : entre 64 et 72 milliards de dollars, contre 60 à 65 milliards de dollars auparavant. Une part importante de cette somme sera dédiée à l’IA, un domaine devenu stratégique.

Après une vaste vague de suppressions de postes en 2023 et début 2024 (plus de 20 000 employés concernés), Meta a inversé la tendance. Le nombre de salariés a augmenté de 11 % en un an.

« Nous avons bien démarré l’année », a déclaré Mark Zuckerberg lors de la présentation des résultats. « Je pense que nous sommes bien positionnés pour naviguer dans ce contexte d’incertitude macroéconomique ».