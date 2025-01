Meta : les profits bondissent, mais il reste des attentes pour l’IA

Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a clos l’année 2024 sur une note positive avec des revenus et bénéfices nettement supérieurs aux prévisions. Toutefois, malgré des résultats financiers importants, le marché reste concentré sur les investissements massifs du groupe dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui se trouve au cœur de ses projets futurs.

Au quatrième trimestre 2024, Meta a généré un chiffre d’affaires de 48,4 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net a progressé de 50%, atteignant 20,8 milliards de dollars. Malgré ces performances solides, les investisseurs sont restés prudents, dans l’attente de preuves concrètes que les investissements colossaux dans l’IA, et en particulier dans l’IA générative, porteront leurs fruits à long terme.

Investissements massifs dans l’IA et le métavers

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a récemment annoncé que les dépenses d’investissement de l’entreprise seraient comprises entre 60 et 65 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 50% par rapport à 2024. Une part significative de ces fonds sera allouée à l’IA générative, avec l’objectif de renforcer la position de Meta face à des concurrents comme ChatGPT d’OpenAI ou Gemini de Google. Le groupe a intégré Meta AI dans ses services existants et dans ses lunettes connectées Ray-Ban, espérant faire de cet assistant IA le plus utilisé au monde.

Mark Zuckerberg a également évoqué les défis posés par des sociétés comme DeepSeek, qui ont démontré qu’il est possible de créer des modèles d’IA performants à un coût bien inférieur à celui des géants américains. Cependant, il reste convaincu que les investissements massifs dans les infrastructures donneront à Meta un avantage stratégique sur le long terme, même si les coûts restent élevés.

Les inquiétudes des annonceurs et les tensions politiques

Malgré ses succès financiers, Meta fait face à des préoccupations croissantes de la part des annonceurs, en particulier après les récentes modifications de ses politiques de contenu. La fin du programme de fact-checking (vérification des faits) et l’assouplissement de la modération des discours ont suscité des interrogations sur l’impact de ces changements sur l’image des marques. Cependant, Susan Li, la directrice financière de Meta, a assuré que ces ajustements n’avaient pas encore affecté de manière significative les dépenses publicitaires.

De plus, les pertes importantes de la branche Reality Labs, dédiée au métavers, sont un point d’inquiétude. En 2024, cette division a creusé ses pertes à 17,7 milliards de dollars et Meta continue d’investir massivement dans ce secteur, malgré les incertitudes qui entourent l’avenir du métavers.