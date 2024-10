Meta affiche des résultats en très forte hausse, mais la division XR cumule toujours des pertes

Meta a largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre avec un bénéfice net de 15,69 milliards de dollars, en hausse de 35 % sur un an, et des revenus publicitaires atteignant 40,59 milliards de dollars (+19 %). Malgré ces résultats exceptionnels, le cours de l’action a chuté en bourse, un mouvement baissier en partie dû aux annonces de Meta d’augmenter encore ses investissements dans l’intelligence artificielle pour 2024, les dépenses prévues se situant dans une fourchette entre 38 et 40 milliards de dollars. Meta compte notamment investir dans les infrastructures pour l’IA et les embauches de personnels spécialisés dans le domaine.

Malgré ces excellent résultats globaux, la division Reality Labs de Meta continue de générer des pertes importantes, soit 4,48 milliards de dollars en 2024. Le groupe avait initialement misé sur la réalité augmentée avec le metaverse, mais les ventes de casques n’ont pas compensé ces investissements massifs. En revanche, les lunettes connectées en partenariat avec EssilorLuxottica (Ray-Ban) connaissent un franc succès, la demande étant particulièrement forte depuis la rentrée de septembre. Les Ray-Ban Meta sont bien parties pour devenir un cadeau de Noël technologique particulièrement prisé.