Google s’associerait à Samsung pour des lunettes connectées rivales des Ray Ban de Meta

Si l’on en croit des sources que l’on espère bien informées, Google pourrait s’associer à Samsung et à Qualcomm pour développer des lunettes connectées capables de rivaliser avec les Ray Ban de Meta, leaders actuels du marché en réalité augmentée (et de loin). Google aurait pour objectif de proposer des « smartglasses » plus discrètes et ergonomiques, sachant que ce type d’appareil est considéré par nombre d’analystes comme l’avenir de la réalité augmentée. Google se concentrerait sur le développement de l’interface et du système d’exploitation, domaine où l’entreprise est bien positionnée grâce à son expertise avec Android, tandis que Samsung produirait le matériel, en particulier les écrans, dans ses usines de Corée du Sud.

Qualcomm de son côté, fournirait les puces nécessaires au fonctionnement du système d’exploitation et aux performances de ces lunettes AR. L’un des atouts phares de cet appareil serait l’intégration de l’intelligence artificielle Gemini, ce qui pourrait différencier ce produit de ses concurrents directs. A noter toutefois que Meta dispose d’une IA mobile extrêmement avancée et qui à terme devrait à son tour intégrer les prochaines générations de Ray Ban AR. La guerre des lunettes de réalité augmentée ne fait que commencer…