Meta nomme un ex-employé d’OpenAI au poste de directeur scientifique de sa division Meta Superintelligence Labs

Meta vient de nommer Shengjia Zhao, co-créateur de ChatGPT et figure clé du développement du modèle GPT‑4, au poste de directeur scientifique du tout nouveau laboratoire Meta Superintelligence Labs (MSL), une nomination annoncé par Mark Zuckerberg en personne. Zhao dirigera l’orientation scientifique du laboratoire aux côtés du nouveau chief AI officer, Alexandr Wang, avec pour mission de faire de cette nouvelle entité un véritable pilier de la recherche en intelligence artificielle « superintelligente ». Cette nomination s’inscrit dans une stratégie de recrutement intensif et d’investissements majeurs de la part de Meta, l’objectif étant de combler l’écart avec des concurrents comme OpenAI et Google.

En quelques semaines à peine, plusieurs chercheurs renommés issus d’OpenAI, DeepMind, Anthropic ou Apple ont rejoint les rangs du MSL, renforçant ainsi la position de Meta dans la course globale à l’AGI. Malgré cette expansion accélérée et ces nouvelles nominations, Yann LeCun, figure historique de la division de recherche fondamentale FAIR, conserve son rôle de chief scientist pour poursuivre des travaux à long terme sur de nouveaux paradigmes d’IA. L’arrivée de Zhao peut être perçue comme un moyen pour Meta de passer à une phase de développement beaucoup plus structurée, avec à terme une généralisation de l’usage d’une intelligence artificielle évoluée à l’échelle planétaire.