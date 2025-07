Ilya Sutskever, co-fondateur d’OpenAI, prend la tête de Safe Superintelligence, sa startup pour une IA « sûre »

Ilya Sutskever, cofondateur d’OpenAI, prend la tête de Safe Superintelligence (SSI) la startup qu’il a fondée en 2024. Ce dernier remplace Daniel Gross qui avait annoncé son départ du poste de CEO le 29 juin dernier. Daniel Levy, autre cofondateur d’OpenAI, est nommé président de la startup. Cette annonce survient alors que des rumeurs évoquaient des négociations avancées entre Gross et Meta, Mark Zuckerberg ayant même tenté d’acquérir l’ensemble de SSI (valorisée récemment à 32 milliards de dollars). Sutskever a confirmé ces rumeurs tout en affirmant que l’entreprise restait concentrée sur son unique mission : développer une superintelligence artificielle sûre pour l’humanité.

Ilya Sutskever à droite, à côté de Sam Altman à gauche, lorsque ce dernier travaillait encore chez OpenAI en tant que directeur scientifique

Le départ de Gross soulève néanmoins des questions sur la trajectoire de SSI, d’autant plus que l’entreprise ne poursuit aucun autre objectif que celui de créer une « superintelligence sûre » comme l’indique d’ailleurs son nom. Sutskever, qui a joué un rôle-clé dans le renvoi temporaire de Sam Altman chez OpenAI, devra désormais gérer non seulement la direction technique mais aussi les responsabilités exécutives classiques d’un CEO (lever des fonds, attirer les meilleurs talents, définir la stratégie globale de l’entreprise). Pendant ce temps, Meta semble constituer sa propre équipe pour la « superintelligence artificielle », principalement avec des recrues en provenance d’OpenAI et de DeepMind.